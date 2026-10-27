Malatya kitap fuarında katılımcılardan olumlu dönüş: başkan Sami Er fuarı büyüteceklerini açıkladı

12. Malatya Kitap Fuarı'nda izlenimler:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte 'Kitapla Güçlenen Şehir' mottosuyla düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek yayınevi temsilcileri ve yazarlarla bir araya geldi. Fuar alanında stantları dolaşan Başkan Er, katılımcıların organizasyona ilişkin görüşlerini dinledi ve alınan olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini vurguladı.

Fuara İzmir'den katılan yayınevi sorumlusu Meryem Kocar Malatya'ya dördüncü kez geldiklerini söyleyip bu yılki organizasyonun daha ileri seviyede olduğunu belirtti: 'Fuar güzel geçiyor. Malatya'ya dördüncü gelişimiz. Bu sene daha ileride. Fuarı beğendik. Bu seneki fuar, diğer senelere göre çok daha iyi.'

yayınevi ve yazar değerlendirmeleri:

Diğer yayınevi temsilcileri de fuarın başarısını dile getirdi. Alpaslan Aytekin fuarı 'gördüğüm en güzel fuar' sözleriyle tanımladı ve organizasyon ekibine dua ederek teşekkür etti. Murat Bulut ise 'Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Elinize, emeğinize sağlık, Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

Yazarlar da fuarın uzun vadeli katkılarına dikkat çekti. Ümit Özkan, fuarın titizlikle hazırlandığını belirterek, 'Kitap Fuarı’nın meyvelerini Malatya belki 10, belki de 20 yıl sonra alacak. Çocukları kitapla ve yazarla bir araya getirmenin çabasının meyvelerini alacak' değerlendirmesini yaptı. Ayşegül Yakupoğulları Malatya organizasyonunun farkını vurgulayıp sağlanan imkânlar için teşekkür etti.

fuarın somut öyküleri ve etkinlikler:

Fuarda dikkat çeken anekdotlardan biri de Ramazan Öner'in çalışmalarına dair anlattıklarıydı. Öner, '90 Saniyelik Cinayet' adlı kitabını MOTAŞ otobüsünde seyahat ederken yazdığını ve belediyeyle birlikte trambüste imza günü düzenlediklerini aktardı. Bu tür etkinlikler, fuarın kent içi görünürlüğünü artırıyor ve okurla yazar arasında farklı buluşma alanları oluşturuyor.

Başkan Er, fuar alanında vatandaşlarla sohbet etti; öğrencilere ve çocuklara kitap almaları için bol bol hediye çeki dağıttı. Ziyaretçiler, organizasyondan memnuniyetlerini dile getirip Başkan Er'e teşekkür etti.

kültür, eğitim ve spor yatırımları:

Fuar ziyaretinde konuşan Başkan Sami Er, kültür ve eğitim alanındaki yatırımlara da değindi. Büyükşehir belediye binası içinde bölgenin en büyük kütüphanelerinden birinin hizmete açıldığını; vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği 13 yeni kütüphane için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gençlere yönelik projelerin devam ettiğini ve kent genelinde 63 spor tesisi üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Er, aldıkları geri dönüşlerin motivasyonu artırdığını ifade ederek fuarın her yıl daha ileriye taşınması için çalıştıklarını vurguladı: 'Aldığımız geri dönüşler motivasyonumuzu daha da artırıyor. Her sene üzerine koyarak, katlayarak Kitap Fuarımızı yapıyoruz.'

Malatya'nın sadece fiziki altyapı ile değil, kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında da gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Er, katılımcı ve ziyaretçilerin olumlu değerlendirmelerinin gelecek planlarına rehberlik edeceğini belirtti. Fuar, yayınevi temsilcileri ve yazarlar tarafından beğenildi; organizasyonun uzun vadede kent kültürüne katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞKAN ER: HER SENE ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ