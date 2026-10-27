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Siyasi iletişim turu: Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti; görüşme, iki lider arasındaki siyasi iletişim ve ortak gündem açısından takip ediliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Merve Çelik

Siyasi iletişim turu: Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Kabul, liderler arası doğrudan temasın sürdüğünü gösteren bir adım olarak değerlendiriliyor.

görüşmenin önemi:

Bu tür kabul ve görüşmeler, siyasi iletişim kanallarının açık tutulması ve karşılıklı koordinasyonun sağlanması bakımından sembolik ve pratiktir. Tarafların resmi açıklamaları paylaşılana dek görüşmenin içeriği hakkında net ayrıntılar bulunmamakla birlikte, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde kabulün mesajları yakından izleniyor.

izlenecek süreç:

Görüşmenin ardından yapılabilecek açıklamalar ile temasın gerek iç siyasete gerekse parlamenter işleyişe olası yansımaları takip edilecek. Siyasi aktörler ve analistler, liderler arasındaki iletişimin ilerleyen günlerde hangi adımlara dönüştüğünü değerlendirecek.

Taraflardan gelecek resmi açıklamalar, görüşmenin kapsamı ve sonuçlarına ilişkin en sağlıklı bilgiyi sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli&#039;yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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