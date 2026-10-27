Özgür Özel uyardı: Şeniz Doğan ve Merkezefendi vakası unutulmayacak

Yeni Parti liderinden tepki

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyaretinde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile bir araya geldiğini, Doğan’ın kendisini karşıladıktan sonra belediyenin düzenlediği bir etkinliğin ödül törenine katılmak üzere ayrıldığını aktardı. Özel, son dönemde Merkezefendi Belediyesi ve Başkan Doğan’a yönelik operasyonları eleştirdi.

Denizli görüşmesi ve gözlemler:

Özel, daha önce başka bir belediyeye yönelik operasyon sonrası bazı kişilerin itirafçı olmaya zorlandığı ve Şeniz Doğan’a AK Parti’ye katılması yönünde baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Başkan Doğan’ın arkadaşlarının kendisine ilettiği bilgiye göre psikolojik durumunun iyi olmadığını belirten Özel, görüşme sırasında Doğan’ın gözlerinde hem direnci hem de kaygıyı gördüğünü ifade etti.

siyasi sonuçlar ve vaatler:

Partiye dört belediye başkanının daha katılmasının beklendiği bir dönemde, iki kadın belediye başkanına ve ailelerine yönelik uygulamalara da tepki gösteren Özel, yaşananların kayda geçirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her şey bitecek ve bittiğinde vatandaşa birçok vaadi yerine getirmek için görevin başında olacağız. Partinin genel başkanı olarak ifade ediyorum ki benim vaadim milletimize şudur; herkes emin olsun, asla unutkan olmayacağız. Bu zulmü edenleri de kanun dışına çıkıp yargı yetkisini bir parti için kullananları da 86 yaşındaki babalara, analara da bunlara direnenleri de asla unutmayacağız"

Özel, hukuki süreçleri ve iddiaları kamuoyunun bilgisine sunarken, bu tür uygulamalara karşı hukuk ve siyaset ekseninde hesap sorulacağını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL