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Erdoğan ile Sassou Nguesso'nun görüşmesi ikili ilişkilerde yeni dönem işareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso bir araya geldi; görüşme, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine işaret etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan ile Sassou Nguesso'nun görüşmesi ikili ilişkilerde yeni dönem işareti

Erdoğan ve Sassou Nguesso bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso arasındaki görüşme, iki ülke arasında üst düzey temasların sürdüğünü gösterdi. Liderlerin buluşması diplomatik platformlarda yakın temasın devam ettiğini ortaya koydu.

görüşmenin önemi:

Karşılıklı temaslar, ikili ilişkilerin güncellenmesi ve iş birliği zemininin korunması açısından dikkat çekiyor. Görüşme, taraflar arasındaki iletişimin canlı tutulmasının sembolik bir örneği niteliğinde.

ileriye dönük iş birliği işaretleri:

Bu tür üst düzey görüşmelerin, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik diyaloğun derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Liderler arasındaki temaslar, ilişkilerin daha sıkı bir çerçevede ilerleyebileceğine dair işaretler veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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