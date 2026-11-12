Manifest'in kurucusu Tolga Akış adli kontrolle tahliye edildi

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, grubun sahne görüntülerinin yayımlanmasına aracılık ettiği iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

duruşmada öne çıkan savunmalar:

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tolga Akış ve avukatları katıldı. Akış savunmasına, "77 gündür cezaevinde yatıyorum. İşlemediğim bir suç sebebiyle" diyerek başladı ve iddianamedeki müstehcenlik tanımının belirsiz olduğunu söyledi. Mahkemedeki savunmasında, organizasyon ve yapım süreçlerinin sorumluluğuna dikkat çekti; yapımcı ve organizatör olarak genel akışı belirlediklerini ancak konserlerdeki her anı önceden planlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Akış, Küçükçiftlik Park'taki konserin odağına ilişkin olarak da, sahne üzerindeki bir hareketin suç unsuru taşıdığı görüşünde olmadığını ifade etti. Konserin yalnızca 18 yaş üstü izleyicilere yönelik düzenlendiğini, mekânda 18 yaşından küçük kimsenin bulunmadığını ve bilet üzerinde görüntü alınmaması ve paylaşılmaması ibaresi bulunduğunu anlattı.

Sanık, ayrıca "Konser görüntülerini biz paylaşmadık, suç duyurusunda bulunduk" diyerek üçüncü kişilerin paylaştığı görüntüleri kendi resmi hesaplarında yayınlamadıklarını ve bağlamından koparılan paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Koreografilerin önceden hazırlandığını, konser anında cinsel içerikli bilinçli bir koreografinin uygulanmadığını savundu ve grup üyelerinin yargılandığı davadaki hareketlerin önceden planlanmadığını öne sürdü.

iddianame ve mahkeme kararının ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akış hakkında "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtiliyor. İddianamede Akış'ın grubun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, üyeleri Big Five Türkiye yarışmasıyla seçtiği, gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden yönetildiği ve finansal işlemlerle ticari stratejiyi yönettiği kaydedildi.

Savcılık değerlendirmesinde, grubun sahne düzeni, dans figürleri ve kıyafetlerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği, çocukların gelişimine zarar verebilecek görüntülerin yaş koruması olmaksızın yayıldığı iddia edildi. İddianamede Akış'ın gösterilerin planlanması, finansmanı ve yayımlanmasında aktif rol oynadığı ileri sürüldü; Akış ise gösterilerden sorumlu olmadığını savundu.

Mahkeme, tutuklu sanık Tolga Akış'ın tahliyesine ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Dosya, mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildi. Duruşma 18 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Öne çıkan bilgiler: Sanığın cezaevinde kaldığı süre: 77 gün; suçlama: "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme"; talep edilen ceza: 6 aydan 3 yıla kadar hapis; mahkeme kararı: adli kontrolle tahliye, dosyanın savcılığa gönderilmesi, duruşmanın ertelenmesi (18 Mart 2027).

Manifest’in kurucusu Tolga Akış hakkında tahliye kararı