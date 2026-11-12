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Erzincan'da belediyeden tarıma destek: 670 dekarda arpa ve buğday ekimi

Erzincan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve ziraat mühendisleri gözetiminde 670 dekarlık arazide güz dönemi arpa ve buğday ekimi yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da belediyeden tarıma destek: 670 dekarda arpa ve buğday ekimi

Erzincan Belediyesi tarımsal arazilerinde ekim çalışmaları

Erzincan Belediyesine ait tarım arazilerinde 670 dekar alanda güz dönemi arpa ve buğday ekimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, belediyenin tarımsal üretime katkı sağlama hedefi doğrultusunda yürütülüyor.

Ekim çalışmaları ve denetim:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen ekim faaliyetleri, ziraat mühendisleri kontrolünde yürütülüyor. Toprak hazırlığı, ekim ve bakım aşamaları uzman personel gözetiminde planlanıp uygulanıyor.

Tarımsal üretime katkı ve alan kullanımı:

Belediyeye ait arazilerin değerlendirilmesiyle amaç, kentsel tarım uygulamalarını güçlendirerek bölge üretimine katkı sağlamak ve yerel gıda kaynaklarını desteklemektir. Ekim yapılan alanlarda arpa ve buğday tercih edilerek mevcut tarımsal potansiyelin etkin kullanımı hedefleniyor.

ERZİNCAN BELEDİYESİNE AİT TARIM ARAZİLERİNDE 670 DEKAR ALANDA GÜZ DÖNEMİ ARPA VE BUĞDAY EKİMİ...

ERZİNCAN BELEDİYESİNE AİT TARIM ARAZİLERİNDE 670 DEKAR ALANDA GÜZ DÖNEMİ ARPA VE BUĞDAY EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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