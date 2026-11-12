tasfiye süreçlerine hukuki güvence ve yenilenebilir enerji önceliği içeren teklif meclise sunuldu

AK Parti kanun teklifiyle enerji, sağlık ve sermaye piyasalarına düzenleme getiriyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, teklifin enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, sağlık finansmanı ve sermaye piyasalarında hukuki belirlilik sağlanmasını hedeflediğini belirtti.

Güler, iklim politikalarının ekonomik rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyici olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine bağlı yeşil kalkınma dönüşümünü Cumhurbaşkanı liderliğinde kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı. Ayrıca Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 toplantısına gönderme yaparak teklifin bu vizyonla uyumlu hazırlandığını ifade etti.

enerji yatırımları ve arz güvenliğine ilişkin düzenlemeler:

Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları sonucunda ortaya çıkan mevzuat boşluklarını kapatmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, yüzen LNG terminallerinin arz güvenliği çerçevesinde ve ilgili bakanlığın görüşü alınarak Enerji Piyasası Kurumu kararı ile farklı bölgelerde hizmet verebilmesine imkan tanıyan bir yasal çerçeve öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları için yarışma usul ve esasları kanun düzeyinde belirlenerek, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin sınırları netleştiriliyor; amaç, yatırımcılar için şeffaf ve öngörülebilir bir ortam tesis etmek. Bunun yanında iletim kapasitesinin etkin tahsisi, maliyet öngörülebilirliği ve rekabetçi piyasa yapısının korunması hedefiyle TEİAŞ tarafından kaynak türüne göre bedel alma uygulamasına geçiş öngörülüyor. Ayrıca lisanssız üretim yapan ve on yılı dolduran tesislerin lisanslı üretime geçişlerinde nesnel kriterlerle lisans bedellerinin düzenlenmesi sağlanacak.

sağlık finansmanı ve GSS borçlarına ilişkin düzenlemeler:

Güler, teklif kapsamında sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıldığını, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık kuruluşlarının mali yapısını güçlendirmek amacıyla önlemler alındığını aktardı. 1 Ocak 2017 tarihinden önceki ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamların tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Bu düzenlemeyle 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin prim borcu terkin edilerek yükleri kaldırılacak. Kamu üniversitesi sağlık sunucularının 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden doğan tahakkuk farklarının telkin edilmesiyle hastane finansmanının sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca işsizlik sigortası kapsamında kadın, genç ve mesleki belge sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen teşvik süreleri uzatılıyor; bu teşvikin süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldığı ve Cumhurbaşkanlığına 2029 sonuna kadar uzatma yetkisi verildiği belirtildi.

sermaye piyasaları, tasfiye süreçleri ve hukuki güvence:

Güler, sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Özellikle tasfiye süreçlerinde yaşanan belirsizlikleri gidermek amacıyla teklifin, bu süreçlere hukuki güvence maddesi getirdiğini belirtti. Buna göre 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararlar ile kanun kapsamında yapılan ödemeler ve devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca, kanunla olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankalar ile süreçte görev alan personele mali ve idari sorumsuzluk getirilmesi amaçlanıyor. Ancak Güler, suç teşkil eden hallerin istisna olduğunu, suça karışanlar hakkında yargının görevini yapacağını vurguladı. Teklifin amaçlarından biri de bu işlemleri gerçekleştiren banka ve personelin haklarının korunması olarak ifade edildi.

liste açıklamaları ve soruşturmalarla ilgili değerlendirme:

Basın mensuplarının, fonlara para yatıran kişilerin kamuoyu ile paylaşılması yönündeki sorusuna Güler, 455 bin 578 kişinin fona girip yatırım aracı olarak para yatırdığını anımsatarak bunun otomatik olarak suçlama anlamına gelmeyeceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ile SPK'nın ilgili maddeleri (104, 106, 107) kapsamında yaptırım uygulanabilecek durumların ayrıştırılması gerektiğini vurguladı; masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çekti.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili fezleke sorusuna ilişkin olarak Güler, fezleke TBMM Başkanlığına geldiğinde içeriğine bakılacağını, değerlendirme yapılıp karar verileceğini ve milletvekilliği dokunulmazlığının suç işleme özgürlüğü anlamına gelmediğini belirtti. Ayrıca BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden affı hakkında özel bir bilgisi olmadığını söyledi ve yürütülen soruşturmalara ilişkin koordinasyonun sürdüğünü aktardı.

Güler; teklifin, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla oluşan boşlukları doldurarak hukuki öngörülebilirliği tesis etmeyi, temiz enerji dönüşümünü ve sağlık sisteminin finansal dayanıklılığını güçlendirmeyi, ayrıca sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmayı hedeflediğini özetledi. Teklifin kısa sürede milletvekilleri tarafından tamamlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz"