Fatih Camii'nde son görev

Fatih Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhumun ailesi, yakınları, talebeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için edilen dualar ve törenin ayrıntıları vatandaşların ilgisini çekti.

Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada merhumu uzun yıllardır tanıdığını belirterek geçmişe dair anılarını paylaştı. Erdoğan, Kemal Efendi ile ilişkisinin Kasımpaşa Camii Kebir'de başladığını belirtti ve sonraki yıllarda Fatih Çarşamba'da devam eden hizmetlerine değindi.

Şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi’yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Camii Kebir’den tanıdım. Camii Kebir’den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu ve tabii daha sonra Hoca efendi Fatih Çarşamba’ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari’de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Biz Kemal Efendiyi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazu da pek örnek yoktur. Teksiyeler yapıldı, hep birlikte hakkımızı helal edelim. Rabbim yar yardımcımız olsun

Törenin akışı

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı ve dualar edildi. Merhumun cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı; törene katılanlar hocaefendinin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Tören, dini hususlara uygun biçimde tamamlandı ve katılımcılar dua ile ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 92 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KURRA HAFIZ ALİ KEMAL HUT İÇİN FATİH’TE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.