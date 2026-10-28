Erdoğan Tokayev'i Ankara'da resmi törenle karşıladı

Erdoğan tarafından havalimanında karşılama
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.
Ziyaretin başlangıcı:
Havalimanındaki karşılamayla birlikte Tokayev'in Ankara programı resmî olarak başladı. Karşılama töreni, iki ülke arasındaki resmi temasların ilk adımı niteliği taşıdı.
Protokol vurgusu:
Gerçekleştirilen karşılama, ziyaretin protokol çerçevesine uygun şekilde yürütüldüğünü gösterdi. Resmî ziyaretin ilerleyen aşamalarına ilişkin bilgiler yetkili kaynaklarca paylaşılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i havalimanında karşıladı
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