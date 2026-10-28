Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4822 +0,21%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.502,85 -0,39%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,68 +2,07%
--°

Erdoğan Tokayev'i Ankara'da resmi törenle karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Ankara'ya resmi ziyaret için geldi; Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan Tokayev'i Ankara'da resmi törenle karşıladı

Erdoğan tarafından havalimanında karşılama

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Ziyaretin başlangıcı:

Havalimanındaki karşılamayla birlikte Tokayev'in Ankara programı resmî olarak başladı. Karşılama töreni, iki ülke arasındaki resmi temasların ilk adımı niteliği taşıdı.

Protokol vurgusu:

Gerçekleştirilen karşılama, ziyaretin protokol çerçevesine uygun şekilde yürütüldüğünü gösterdi. Resmî ziyaretin ilerleyen aşamalarına ilişkin bilgiler yetkili kaynaklarca paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev&#039;i havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i havalimanında karşıladı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağdat büyükelçisi İnan'ın Kerkük ziyareti yatırım ve işbirliği gündemine odakla...
images

Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Kasım Cömert Tokayev'i Ankara havalimanında kar...
images

Erdoğan Tokayev'i Ankara havalimanında resmi törenle karşıladı
images

Battalgazi'de 29 ekim armağanı: başkan Bayram Taşkın’dan vatandaşlara Türk bayra...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş