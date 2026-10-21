Erdoğan'dan siyaset üzerine uyarı: sözler tartılarak söylenmeli

Erdoğan'ın grup toplantısındaki değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siyasetin dili üzerine görüşlerini paylaştı. Erdoğan, "Siyaset aklına geleni söylemek değil, sözünü ölçerek taratarak ifade etme sanatıdır. Ben istediğimi söylerim derseniz o zaman istemediğinizi işitirsiniz" diyerek sözün ölçüsüne dikkat çekti.

siyasetin dili ve sorumluluğu:

Erdoğan'ın ifadeleri, siyaset yapma biçiminin sorumluluk ve özen gerektirdiğini ortaya koyuyor. Söylenenlerin muhatap tarafından nasıl algılanacağına dair bilinçli olma çağrısı, söylemin biçimsel ve içeriksel dikkatle ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

toplantıdaki vurgu ve iletilen mesaj:

Konuşmada tekrar edilen bu fikir, yalnızca bireysel bir uyarı olmanın ötesinde siyasi iletişimin temel ilkelerine dair bir vurgu niteliği taşıdı. Erdoğan, sözlerin seçiminin hem mesajın iletimini hem de toplumsal yankısını belirlediğini belirterek, ölçülü söylemin önemini ön plana çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset aklına geleni söylemek değil, sözünü ölçerek taratarak ifade etme sanatıdır. Ben istediğimi söylerim derseniz o zaman istemediğinizi işitirsiniz"