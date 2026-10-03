Savunma ortaklığında yeni dönem: Türkiye ve Fransa yol haritası imzaladı

İmza ve yapılan görüşmeler:

Türkiye ile Fransa arasında, savunma iş birliğini derinleştirmeye yönelik Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalandı. Anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında koordinasyonun arttırılması ve temasların kurumsallaştırılması hedefleniyor.

Görüşmeler sırasında, Fransa tarafında Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier yer aldı. Taraflar, ikili savunma ve askeri ilişkilerin mevcut durumunu ve geliştirilme alanlarını ele aldı.

Yol haritasının öncelikleri:

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, yol haritası ile stratejik diyaloğun güçlendirilmesi, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesi ile iş birliğinin somut adımlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Anlaşma, iki ülke liderleri arasındaki son dönemdeki olumlu mesajların savunma alanında pratik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Beklenen etkiler ve uygulama yaklaşımı:

Yol haritasının, müzakereler ve planlı temaslar aracılığıyla ikili iş birliğini pekiştirmesi ve tarafların karşılıklı faydasına dayalı ortak projelerin önünü açması hedefleniyor. Bakanlığın paylaşımında, sürecin düzenli şekilde takip edilmesi ve sonuç odaklı adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı.

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan bu belge, savunma alanında var olan diyalog kanallarının sistematik hale getirilmesine ve iş birliğinin öngörülebilir bir zemine oturtulmasına katkı sağlamayı öngörüyor.

BAKAN ALİCE RUFO (SOLDA)