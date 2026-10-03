Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Savunma ortaklığında yeni dönem: Türkiye ve Fransa yol haritası imzaladı

Türkiye ile Fransa'nın imzaladığı Savunma İş Birliği Yol Haritası, stratejik diyaloğu güçlendirip düzenli temasları sonuç odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Savunma ortaklığında yeni dönem: Türkiye ve Fransa yol haritası imzaladı

İmza ve yapılan görüşmeler:

Türkiye ile Fransa arasında, savunma iş birliğini derinleştirmeye yönelik Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalandı. Anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında koordinasyonun arttırılması ve temasların kurumsallaştırılması hedefleniyor.

Görüşmeler sırasında, Fransa tarafında Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier yer aldı. Taraflar, ikili savunma ve askeri ilişkilerin mevcut durumunu ve geliştirilme alanlarını ele aldı.

Yol haritasının öncelikleri:

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, yol haritası ile stratejik diyaloğun güçlendirilmesi, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesi ile iş birliğinin somut adımlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Anlaşma, iki ülke liderleri arasındaki son dönemdeki olumlu mesajların savunma alanında pratik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Beklenen etkiler ve uygulama yaklaşımı:

Yol haritasının, müzakereler ve planlı temaslar aracılığıyla ikili iş birliğini pekiştirmesi ve tarafların karşılıklı faydasına dayalı ortak projelerin önünü açması hedefleniyor. Bakanlığın paylaşımında, sürecin düzenli şekilde takip edilmesi ve sonuç odaklı adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı.

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan bu belge, savunma alanında var olan diyalog kanallarının sistematik hale getirilmesine ve iş birliğinin öngörülebilir bir zemine oturtulmasına katkı sağlamayı öngörüyor.

BAKAN ALİCE RUFO (SOLDA)

BAKAN ALİCE RUFO (SOLDA)

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üyelerin doğrudan seçeceği genel başkan vaadiyle Yeni Parti sahada
images

Erdoğan'dan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünde Türk Devletleri İş Birliği...
images

Somali ile dayanışma: hastanede 5 gaziye protez bacak desteği
images

MİT arşivlerinden çıkan belgeler yakın tarihin perde arkasını aydınlatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi