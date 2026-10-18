Ereğli'de kaldırım çökmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti

Ereğli'de kaldırım çöktü

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta, dün gece sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış ve rüzgârın ardından kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan derin çukur bölge için tehlike oluşturdu.

oluşan çukurun tehlikesi:

Çukurun derinliği çevredeki vatandaşlar tarafından tedirginlik kaynağı oldu. Bölgede oluşan çökme, yaya ve çevre güvenliği açısından risk yaratıyor.

vatandaşların talepleri:

Mahalle sakinleri, olası kazaların önüne geçilmesi için bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Vatandaşlar, tehlikenin giderilmesi ve güvenliğin sağlanması yönünde yetkililerden müdahale bekliyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGÂRIN ARDINDAN KALDIRIMDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.