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Ereğli'de kontrolü kaybeden BMW bariyerlere çarptı, iki kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Niğde yönünden gelen 34 CKR 212 plakalı BMW kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı; A.C. ve S.E. yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de kontrolü kaybeden BMW bariyerlere çarptı, iki kişi yaralandı

Ereğli'de kaza detayları:

Konya - Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, Niğde yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan 34 CKR 212 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü A.C. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E. yaralandı.

müdahale ve hastaneye nakil:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi ve tahkikatı devam ediyor; olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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