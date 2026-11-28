ilk dersin içeriği:

Niğde Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi kapsamında il genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eş zamanlı eğitimler başladı. Projenin ilk dersi, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirildi.

Programda motosiklet kullanımında karşılaşılabilecek riskler, trafikte ortak sorumluluk ve güvenli karar verme becerileri üzerinde duruldu. Eğitimlerin amacı, öğrencilerin riskleri önceden fark etmesini sağlamak ve güvenli davranışları kalıcı alışkanlık haline getirmektir.

yetkililerin uyarıları:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, ilk derste yaptığı konuşmada bilinçsiz motosiklet kullanımının neden olduğu kazaların ve yaşanan acıların projenin başlatılmasında etkili olduğunu vurguladı. Akmeşe, "Sizlerin hem sağlığı hem de güvenliği bizler için en öncelikli konulardan bir tanesi" sözleriyle gençlerin korunmasının önemine dikkat çekti ve ailelere sürücü belgesi bulunmayan çocuklarına motosiklet kullandırmamaları çağrısında bulundu.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, trafik kurallarına uymanın birlikte yaşamın gereği olduğunu belirterek tedbirli davranmanın önemini anlattı ve projenin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ise iyi bir sürücünün trafik kurallarına uyduğunu, riskleri önceden fark ettiğini ve kazaları önleyecek şekilde hareket ettiğini kaydetti; bir anlık ihmalin veya koruyucu ekipman eksikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

uygulama ve destekçiler:

Proje, kamuoyuna 13 Kasım tarihinde tanıtıldı ve ilerleyen derslerle farkındalık çalışmalarının süreceği belirtildi. Uygulamaya Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı destek veriyor. Eğitimlerin il genelinde planlı ve eş zamanlı olarak devam etmesi hedefleniyor.

NİĞDE VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "BİR DAHA DÜŞÜN" PROJESİ KAPSAMINDA, İL GENELİNDEKİ TÜM ORTAOKUL VE LİSELERDE MOTOSİKLET GÜVENLİĞİNE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ EŞ ZAMANLI BAŞLADI.