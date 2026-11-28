Niğde'de çocuklara suyu korumanın ve bilinçli balıkçılığın temelleri öğretildi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlediği eğitimlerde öğrencilere su kaynaklarının korunması, bilinçli balıkçılık ve su ürünlerinin beslenmedeki önemini anlattı. Etkinlikler, öğrencileri su ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgilendirmeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde denizlerin ve diğer su ekosistemlerinin önemi, biyoçeşitliliğin korunması ve bilinçli avcılık konuları ele alındı. Öğrencilere, yaşam döngülerinin korunmasının neden hayati olduğu, aşırı avcılığın ekosistemlere etkileri ve yerel su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hakkında örnekler verildi.

Ayrıca su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki yeri vurgulandı; eğitimler, su ürünlerinin dengeli ve bilinçli tüketiminin hem bireysel sağlık hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemini aktaracak şekilde düzenlendi.

Uygulama alanı ve hedefler:

Program, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek, su ürünlerini tanıtmak ve sağlıklı tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Niğde merkezdeki Sakarya İlkokulu ile ilçelerdeki çeşitli okullarda düzenlenen oturumlarla farklı yaş gruplarına ulaşılması sağlandı.

Yerel düzeyde yürütülen bu eğitimlerin hedefi, genç kuşaklarda su kaynaklarına saygı ve bilinçli tüketim alışkanlığı oluşturmak; uzun vadede ise bölgesel su ürünleri yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

NİĞDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLERDE ÖĞRENCİLERE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, BİLİNÇLİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİNİ ANLATTI.