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Erfelek'te 'Kaybetmeden Fark Et' ile bağımlılığa karşı bilinçlendirme

Erfelek'te 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' etkinliğinde Toplum Sağlığı Merkezi, bağımlılığın zararlarını anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erfelek'te 'Kaybetmeden Fark Et' ile bağımlılığa karşı bilinçlendirme

Erfelek'te halk sağlığı haftası etkinliği

Sinop'un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası çalışmasında vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Etkinlik, ilçede farkındalık oluşturmayı amaçladı ve düzenleyen ekip tarafından bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

eğitim ve materyal dağıtımı:

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından yürütülen çalışmada katılımcılara broşürler verildi ve bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitim kapsamında tütün ürünleri ile bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar detaylı şekilde aktarıldı.

korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam:

Programda bağımlılıktan korunma yöntemleri, erken fark etme ve destek arama yolları ele alındı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulanırken, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler sunuldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen 'Kaybetmeden Fark Et' temalı bu çalışma, yerel düzeyde bilinç artırmayı ve toplumsal sağlığı güçlendirmeyi hedefledi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA TÜTÜN VE MADDE...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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