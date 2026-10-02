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Ergani'de kamyonet elektrik direğine çarpıp devrildi: 5 yaralı

Ergani'deki Üç Kardeş mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarpıp devrildi; kazada 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ergani'de kamyonet elektrik direğine çarpıp devrildi: 5 yaralı

Kamyonetin devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı bildirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Üç Kardeş mevkiinde gerçekleşti; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın başlangıç nedeni olarak bildirildi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, kamyonet kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı ve devrildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ilçe merkezindeki hastaneye sevk edildi.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak bölge jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine yönelik değerlendirmeyi sürdürürken, olay yerindeki deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri temel alınarak soruşturma yürütüleceği bildirildi.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDEKİ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDEKİ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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