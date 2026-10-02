Ergani'de kamyonet elektrik direğine çarpıp devrildi: 5 yaralı

Kamyonetin devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı bildirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Üç Kardeş mevkiinde gerçekleşti; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın başlangıç nedeni olarak bildirildi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, kamyonet kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı ve devrildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ilçe merkezindeki hastaneye sevk edildi.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak bölge jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine yönelik değerlendirmeyi sürdürürken, olay yerindeki deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri temel alınarak soruşturma yürütüleceği bildirildi.

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