Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi

Seçim sonuçları

Aydın Sanayi Odası organ seçimleri, sabah saat 10.00’da başlayan oy verme işlemiyle gerçekleşti. Bin 17 üyenin oy kullanma hakkı bulunan seçimde, mevcut başkan Gökhan Maraş mavi listeden, Mehmet Tuncer beyaz listeden aday oldu. Gün boyu süren işlemlerin ardından yapılan sayımda mavi liste 16 komitenin 15’ini kazanarak seçimi önde tamamladı; beyaz liste ise 1 komitede başarı elde etti.

Oy kullanma süreci:

Oy verme işlemleri sabah saat 10.00’da başlayıp akşam saat 17:00’ye kadar devam etti. Üyeler sandığa yoğun ilgi gösterirken, sandık görevlileri oyları tek tek saydı ve sonuçları duyurdu. Günün sonunda resmi sayım mavi listenin açık üstünlüğünü ortaya koydu.

Başkan Maraş'ın mesajı:

Mavi listenin adayı ve mevcut başkan Gökhan Maraş, ikinci kez seçilmenin gururunu yaşadığını belirtti. Sevinç anında yönetimi ve destekçileriyle kutlama yapan Maraş, eşine sarılarak duygusal anlar yaşadı. Destek veren herkese teşekkür eden Maraş, sanayicilerin birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurguladı ve Aydın sanayisine önümüzdeki dört yıl için hizmet sözü verdi.

Rakipten kutlama:

Sonuçların açıklanmasının ardından beyaz listenin adayı Mehmet Tuncer, kazanan tarafın elini sıkarak rakibini başarısından dolayı kutladı ve tebrik etti. Seçimin ardından her iki ekip de demokratik süreç çerçevesinde sonuçları kabul ettiklerini ifade etti.

AYDIN SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN SABAH SAAT 10.00’DA OY KULLANMA İŞLEME BAŞLADI. BİN 17 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI OLAN SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN GÖKHAN MARAŞ MAVİ LİSTEDEN VE MEHMET TUNCER BEYAZ LİSTEDEN ADAY OLDU. GÜN BOYU DEVAM EDEN OY KULLANMA İŞLEMİNİN ARDINDAN YAPILAN SAYIMDA, SEÇİMLERE MAVİ LİSTE İLE GİREN MEVCUT BAŞKAN GÖKHAN MARAŞ VE EKİBİ 16 KOMİTENİN 15’İNİ ALARAK SEÇİMİ KAZANDI.