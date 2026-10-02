Muğla kıyılarında iki tekne yolcusu denizden acil tahliye edildi

olayların ayrıntıları:

Muğla'nın Dalaman ve Bodrum ilçeleri açıklarında ayrı teknelerde sağlık sorunları yaşandı; Sahil Güvenlik ekipleri her iki olaya da denizden müdahalede bulundu.

Dalaman açıklarında seyreden ticari yatta bir vatandaşın yaralandığı, Bodrum açıklarında seyreden bir avlanma teknesinde ise bir vatandaşın rahatsızlandığı öğrenildi.

müdahale ve tahliye:

Bölgelerden yapılan yardım çağrıları üzerine görevde bulunan Sahil Güvenlik botları hızla bölgeye hareket etti. Ekipler, yaralı ve rahatsızlanan vatandaşları botlara alarak güvenli şekilde kıyıya taşıdı.

Kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekipleri, tahliye edilen kişileri teslim alarak ilk müdahaleyi yaptı ve gerekli tıbbi işlemleri başlattı.

Olayların nedenleri ve yaralanmaların durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; ancak Sahil Güvenlik ile sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu tahliyelerin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

MUĞLA’NIN DALAMAN VE BODRUM İLÇELERİNDE TEKNELERDE YARALANAN VE RAHATSIZLANAN İKİ VATANDAŞ İÇİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ.