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Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, okullardaki kantinlerde ruhsat, hijyen ve son kullanma tarihlerini denetledi; usulsüzlüklere işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

Denetimin kapsamı:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler, kantinlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek amacıyla program dahilinde yürütüldü.

Hangi kriterler kontrol edildi:

İncelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve mevzuata uyum gibi temel hususlar kontrol edildi. Denetimler sırasında işletmelerin kayıtları ve satışa sundukları ürünler detaylı şekilde incelendi.

Denetimler kapsamında 7 kantin işletmesine ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlem yapılırken, 2 kantinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında tespit tutanağı düzenlenerek Bodrum Belediye Encümenine sevk edilmek üzere işlem başlatıldı.

İzleme ve sonraki adımlar:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul kantinlerine yönelik denetimleri, belirtilen programa göre belirli aralıklarla devam edecek. Yapılan tespitler sonucu başlatılan idari süreçlerin takibi sürerken, denetimlerin okul sağlığı ve mevzuata uyumun sağlanması amacını taşıdığı vurgulandı.

BODRUM’DA OKUL KANTİNLERİNE ZABITA DENETİMİ

BODRUM’DA OKUL KANTİNLERİNE ZABITA DENETİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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