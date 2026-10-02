Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı açılış töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin eş zamanlı açılışı, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokollerinin sağlık alanındaki somut sonucu olarak gerçekleştirildi. Törenlere KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı; açılışlar arasında canlı bağlantı kuruldu.

açılış töreni ve konuşmalar:

Girne töreninde Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Girne Devlet Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova konuşurken, Güzelyurt’taki törene KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Türkiye Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik katıldı. Üstel, konuşmasında hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren siyasi istikrar sağlayarak yatırımları hayata geçirme sözü verdiğini hatırlattı ve bu taahhüdün sağlık projelerinde hayata geçirildiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, yeni hastanelerin uzun yıllardır beklenen projeler olduğunu söyleyerek, "Bu iki büyük projeyi yıllara sığdırdık, nihayet mutlu sona geldik" ifadesini kullandı. Açılışta Başhekim Berova da Girne halkına sunulacak sağlık hizmetlerine dair bilgi verdi.

yeni yatırımlar, planlanan projeler ve takvim:

Üstel, Türkiye ile sürdürülen iş birlikleri kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi inşaatının devam ettiğini ve yeni hastanenin 343 yatak kapasitesine sahip olacağını belirtti. Başbakan, "Bugün açacağımız hastane Girne bölgesindeki insanımızı büyük ölçüde rahatlatacak" dedi ve 2027 yılında Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi'nin açılacağını tekrar hatırlattı.

Ayrıca Pamuklu Devlet Hastanesi’nin yıl sonunda hizmete açılmasının hedeflendiği, 2026 ve 2027 yıllarının açılışların yılı olacağı vurgulandı. Üstel, sağlık yatırımlarının planlanmasında Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının görüşlerinden yararlanıldığını belirtti ve 2016 yılında yanan Lefkoşa Devlet Laboratuvarı örneğini anarak geçmiş dönemlerde tamamlanmayan işleri eleştirdi.

altyapı çalışmaları ve bölgesel etkiler:

Sağlık yatırımlarıyla eş zamanlı olarak yol ve altyapı projelerinde de ilerleme kaydedildi. Üstel, Çatalköy-Değirmenlik yolunun ve Girne-Alsancak çalışmalarının önemi üzerinde durdu; Çatalköy dağ yolunun 2027 sonlarına doğru tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Başbakan, bu tür yatırımların çocuklar, gençler ve yaşlılar dahil toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğunu belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokollerinin yatırımları büyük ölçüde mümkün kıldığını vurgulayarak, "Bütün bunları yaparken bir kısmını bizim yerel bütçemizden, büyük bir kısmını ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’yle imzaladığımız mali iş birliği protokolüyle gerçekleştireceğiz" dedi.

Kıbrıs meselesi ve devlet vurgusu:

Konuşmasının son bölümünde Kıbrıs meselesine de değinen Başbakan Ünal Üstel, GKRY’nin 1 Ekim törenlerine atıfta bulunarak KKTC’nin 2 Ekim’de ülke için anlamlı hizmetlerle cevap verdiğini söyledi. Üstel, "Biz ulusal davamızda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı çizgide gidiyoruz" diyerek tarafların diplomatik söylemlerine karşı KKTC’nin devlet yapısını güçlendirme yönündeki politikasını yineledi.

Üstel, federasyon arayışını sürdüren Rum tarafına yönelik olarak "Varsın onlar hala daha 52 yıl federasyon peşinde koşsunlar" ifadelerini kullanarak, KKTC’nin eksiklerini giderip çağdaş dünya seviyelerinde rekabet edecek düzeye ulaşma kararlılığını öne çıkardı.

Başbakan Ünal Üstel son olarak Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin KKTC halkına hayırlı olmasını diledi ve projelerde emeği geçenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen Girne ve Güzelyurt Devlet Hastaneleri'nin açılışında sağlık yatırımlarının Türkiye'nin desteğiyle sürdürüldüğünü belirterek, "Biz ulusal davamızda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı çizgide gidiyoruz" dedi.