Kaldırımda yürüyen iki genç yaşamını yitirdi, sürücüye 40 yıl hapis

mahkeme kararının özeti:

Malatya'da 20 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen kazada kaldırımda yürüyen iki gencin hayatını kaybetmesine neden olan hafif ticari araç sürücüsü N.S., Yargıtay Ceza Dairesi'nin bozma kararına rağmen yeniden yargılanarak her iki mağdur için 20'şer yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

kaza ayrıntıları ve deliller:

Kaza, 20 Aralık 2022 saat 01.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Çavuşoğlu Mahallesi Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde gerçekleşti. 44 ABL 349 plakalı hafif ticari aracı kullanan N.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner (17)'e çarptığı, aracın yurdun bahçe duvarını yıkarak durduğu kaydedildi. Maktul yakınlarının avukatları, kazada sanığın uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve hız sınırının bulunduğu yol üzerinde 108 kilometre hızla seyir halinde bulunduğunu belirtti.

savunmalar ve yargılama süreci:

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık N.S., savunmasında pişman olduğunu belirterek "Ben bu kazanın olacağını bilseydim o arabaya binmezdim. Çok pişmanım, 4 yıldır tutukluyum" dedi. Ekim 2024'te Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık hakkında ilk karar verilmiş; Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görülmüştür. Duruşma savcısı, sanığın "olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına direnerek sanığı tekrar olası kastla adam öldürme suçundan mahkûm etti.

MALATYA’DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN 2 GENCİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 40 YIL HAPİS