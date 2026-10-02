Sonbaharda toplanan mantarlar Kastamonu'da toplu başvuruya neden oldu

Kastamonu'da mantar şüphesiyle toplu hastane başvurusu

Sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanlardan mantar toplayan kişilerden 30 kişi, evde pişirdikleri mantarları tükettikten sonra rahatsızlandı ve sağlık kuruluşuna başvurdu.

toplama ve başvuru süreci:

Hafta içerisinde ormanlık alandan toplanan mantarları yiyen grup, mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi gibi yakınmalarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti.

tedavi ve tespit:

Yapılan değerlendirmede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi, hastanede gözetim ve tedavi altına alındı.

KASTAMONU’DA HAFTA İÇERİSİNDE ORMANLIK ALANDAN TOPLADIKLARI MANTARLARI EVDE PİŞİREREK YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 30 KİŞİ, HASTANEYE MÜRACAAT EDEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.