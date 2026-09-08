Ergenekon sırtlarında gece alevleri yükseldi, Esenköy itfaiyesi müdahale etti

Esenköy'de baraka yangını söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, Ergenekon sırtlarındaki bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Alevlerin belde merkezinden de görüldüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve çevrede olası risklere yönelik önlemler alındı. Söndürme sonrası yapılan soğutma çalışmaları yangının tamamen sönmesini sağladı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDE BİR BARAKADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.