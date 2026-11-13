Kültür yatırımlarında boşluk: İBB'ye sekiz yılda yeni kültür merkezi yok iddiası

İBB meclisinde raporlarla yapılan eleştiri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı üçüncü birleşiminde AK Parti grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, 2019 ve 2026 yıllarına ait faaliyet raporlarını karşılaştırarak İBB yönetiminin kültür ve sanat politikalarını eleştirdi. Eroğlu, sunumunda küresel bir değerlendirme yerine raporlardaki somut sayılara odaklandığını belirtti ve yönetimi şehir genelinde kalıcı kültür yatırımları yapmamaktan sorumlu tuttu.

“8 yılda yeni kültür merkezi sayısı sıfır”:

Eroğlu, İBB envanterinde 2019 yılında 17 kültür merkezi bulunduğunu, 2026 yılında ise bu sayının değişmediğini söyledi. Bu verilere dayanarak ilçe bazlı vaatlerin yerine getirilmediğini öne süren Eroğlu, “2019-2026 yılları arasında projesi hazırlanıp ihalesi gerçekleştirilen ve hizmete açılan yeni bir kültür merkezi var mı? Maalesef göremiyoruz. İstanbul’a kazandırdığınız yeni kültür merkezi sayısı sıfır” ifadelerini kullandı. Ayrıca kültür hizmetlerinin yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmaması, yıl boyunca süren eğitim ve üretim olanaklarına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Şehir tiyatrolarında saha sayısı ve erişim endişesi:

Meclis üyesi, İBB Şehir Tiyatroları ile ilgili verileri de gündeme taşıdı. Eroğlu, 2019’da 12 olan tiyatro sahnesinin 2026’da 10’a düştüğünü öne sürdü ve kapatılan iki sahnenin geçmiş yıllarda yıllık 80 binin üzerinde izleyiciye hizmet verdiğini belirtti. Bu değişimi eleştirirken, 2019’daki 12 sahnenin 9’unun AK Parti döneminde kazanıldığını ve 3’ünün tarihî tiyatro sahneleri olduğunu söyledi. Eroğlu, kapatılan sahnelerin on binlerce İstanbullunun kültür hizmetlerine erişimini zayıflattığını ifade etti.

Müze Gazhane örneği ve zamanlama eleştirisi:

Eroğlu konuşmasında Kadıköy’deki Müze Gazhane projesine de değindi. Projenin AK Parti döneminde tamamlandığını, ancak açılışının mevcut yönetim tarafından iki yıl sonra yapıldığını savunan Eroğlu, bu gecikmeyi ilçede vaat edilen hizmetlerin karşılanmamasıyla ilişkilendirdi. Ayrıca Kadıköy’ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye yüksek destek verdiğini hatırlatarak, buna rağmen ilçeye yeni ve kalıcı bir kültür yatırımı kazandırılmadığını iddia etti.

Eroğlu, bu bağlamda İBB yönetimine yönelik eleştirisini şu sözlerle özetledi: “Derdiniz İstanbul olsaydı, söz verdiğiniz ilçelere yeni kültür merkezleri kazandırırdınız.”

Sanat eğitimi ve kalıcı merkez talebi:

Meclis konuşmasında süreklilik vurgusunu öne çıkaran Eroğlu, kültür ve sanat belediyeciliğinin yalnızca tek seferlik etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini, gençlerin ve yetişkinlerin sanat üreten bireylere dönüşmesini sağlayacak kalıcı eğitim merkezleri oluşturulması gerektiğini söyledi. Eroğlu, İBB faaliyet raporlarında yıl boyunca düzenli sanat eğitimi veren yeni merkezlere ilişkin yatırım göremediklerini belirtti ve nitelikli eğitimciler ile düzenli programların önemine dikkat çekti.

Konuşmasında örnek olarak Gaziosmanpaşa Belediyesinin çalışmalarını gösteren Eroğlu, AK Partili belediyelerin uygulamalarını referans alarak İBB’nin de benzer şekilde somut adımlar atması gerektiğini savundu.

Gündem konuşmasını İBB yönetiminin siyasi tartışmalara odaklanmakla eleştiren Eroğlu, sözlerini şehir mirasının korunması ve yeni nesillerin sanatla buluşturulmasının yerel yönetimlerin temel sorumluluğu olduğu hatırlatmasıyla tamamladı. Eroğlu, İBB’nin önceliğinin kültür merkezleri, tiyatro sahneleri ve sürekli sanat eğitimi veren kurumlar kazandırmak olması gerektiğini belirtti.

İBB MECLİSİ’NİN KASIM AYI ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞAN İBB MECLİS ÜYESİ ZEKERİYA EROĞLU, 2019-2026 YILLARI ARASINDA İSTANBUL’A YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRILMADIĞINI, ŞEHİR TİYATROSU SAHNE SAYISININ İSE 12’DEN 10’A GERİLEDİĞİNİ BELİRTEREK İBB YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ.