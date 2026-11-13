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Eski çöplükte tutuşan atıklar kentte siyah duman endişesi oluşturdu

Adıyaman Sitilce'de eski çöplükte bazı kişilerin yaktığı katı atıklar yoğun siyah duman oluşturdu; duman kent merkezinin birçok noktasından görüldü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eski çöplükte tutuşan atıklar kentte siyah duman endişesi oluşturdu

Olayın meydana gelmesi:

Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bulunan eski çöplük alanında sabah saatlerinde katı atıkların yakılması sonucu yangın çıktı. Olayı başlatanların bazı şahıslar olduğu, atıkların bilinçli şekilde ateşe verildiği bildirildi.

Gökyüzüne yayılan dumanın görünürlüğü:

Alandaki atıkların yanmasıyla birlikte yükselen siyah dumanlar Sitilce mevkiinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen dumanlar, çevrede yaşayanlarda endişe yarattı.

Gözlemler ve etkiler:

Eski çöplükten yükselen yoğun duman, bölgeden geçenler ve kent merkezindeki vatandaşlar tarafından izlendi. Olayın yarattığı görsel etki dikkat çekici olurken, dumanın yayılımı nedeniyle mobil görüntüler ve ihbarlar arttı.

ADIYAMAN’DA ESKİ ÇÖPLÜK ALANINDAKİ KATI ATIKLARIN YAKILMASI SONUCU YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR, KENT...

ADIYAMAN’DA ESKİ ÇÖPLÜK ALANINDAKİ KATI ATIKLARIN YAKILMASI SONUCU YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR, KENT MERKEZİNİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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