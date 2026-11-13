Eski çöplükte tutuşan atıklar kentte siyah duman endişesi oluşturdu

Olayın meydana gelmesi:

Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bulunan eski çöplük alanında sabah saatlerinde katı atıkların yakılması sonucu yangın çıktı. Olayı başlatanların bazı şahıslar olduğu, atıkların bilinçli şekilde ateşe verildiği bildirildi.

Gökyüzüne yayılan dumanın görünürlüğü:

Alandaki atıkların yanmasıyla birlikte yükselen siyah dumanlar Sitilce mevkiinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen dumanlar, çevrede yaşayanlarda endişe yarattı.

Gözlemler ve etkiler:

Eski çöplükten yükselen yoğun duman, bölgeden geçenler ve kent merkezindeki vatandaşlar tarafından izlendi. Olayın yarattığı görsel etki dikkat çekici olurken, dumanın yayılımı nedeniyle mobil görüntüler ve ihbarlar arttı.

ADIYAMAN’DA ESKİ ÇÖPLÜK ALANINDAKİ KATI ATIKLARIN YAKILMASI SONUCU YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR, KENT MERKEZİNİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ.