Çivril'de kaçak beslenen kaya kartalına 205 bin lira idari ceza

kaya kartalı koruma altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yaban hayatı denetimleri sırasında usulsüz olarak evde beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kolluk kuvvetleri ile koordineli yürütülen işlemde kartal güvenli şekilde teslim alındı.

denetim ve sağlık kontrolleri:

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yaptığı denetimde, evde bulunan kartalın profesyonel bakım ve izne tabi olmadığı tespit edildi. Kartal, yetkili ekiplerce alınıp veteriner hekimler tarafından muayene edildi; sağlık durumu incelenen kuş, uygun görülür görülmez doğal yaşam alanına bırakıldı.

idari işlem ve tazminat:

Olayla ilgili olarak, usulsüz şekilde kaya kartalını beslediği belirlenen kişiye ilgili mevzuat kapsamında toplam 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığı bildirildi. Yetkililer, yaban hayatının korunması için denetimlerin süreceğini ve benzer ihlallerde yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Vatandaşlara, koruma altındaki türlerin evde beslenmemesi ve karşılaşılan yaralı ya da terkedilmiş yaban hayvanlarının ilgili birimlere bildirilmesi çağrısı yapıldı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE USULSÜZ BESLENDİĞİ BELİRLENEN KAYA KARTALI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) EKİPLERİNCE KORUMA ALTINA ALINDI. KARTAL VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN YAPILAN SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAYA SALINDI. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİYE 205 BİN 29 LİRA İDARİ PARA CEZASI VE TAZMİNAT UYGULANDI.