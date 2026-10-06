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Erken ortopedik müdahale serebral palsili çocukların yaşam kalitesini yükseltiyor

Op. Dr. Mahmut Bilir, 6 Ekim Serebral Palsi Günü'nde erken tanı, düzenli ortopedik takip ve multidisipliner yaklaşımın çocukların yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken ortopedik müdahale serebral palsili çocukların yaşam kalitesini yükseltiyor

Erken ortopedik takip yaşam kalitesini artırıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Bilir, serebral palsili çocuklarda büyüme sürecinde ortaya çıkabilecek ortopedik sorunların erken dönemde yakalanmasının önemine dikkat çekti. Her yıl 6 Ekim tarihinde gündeme gelen Serebral Palsi Günü vesilesiyle Bilir, düzenli ortopedik değerlendirmenin uzun vadeli fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Serebral palsiyi yalnızca hareket kısıtlılığı olarak görmemek:

Op. Dr. Bilir, serebral palsinin beyin gelişiminin erken dönemlerindeki hasara bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duruş kontrolünü etkileyen bir durum olduğunu belirterek, "Serebral palsi sadece hareket kısıtlılığı olarak değerlendirilmemeli" dedi. Bilir, kas tonusundaki bozukluklar ve kaslar arasındaki dengesizliklerin zamanla eklem hareketlerinde kısıtlılık, kas ve tendon kısalmaları, kalça problemleri ve yürüme bozuklukları gibi ortopedik sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Erken değerlendirme ve tedavi seçenekleri:

Bilir, ortopedik problemlerin erken dönemde fark edilmesinin tedavi planlamasında kritik önem taşıdığını belirtti. "Her çocuğun etkilenme düzeyi ve ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle tedavi çocuğa özel planlanmalıdır" diye konuştu. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun temel rol oynadığını; ayrıca ortezler, uygun egzersiz programları ve gerekli durumlarda cerrahi müdahalelerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Uzman, özellikle kalça eklemi ve alt ekstremitelerin düzenli değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, ailelerin çocuklarının yürüyüş ve duruşunda gözlemledikleri değişiklikleri ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Belirgin yürüyüş değişiklikleri, bacaklarda içe veya dışa dönüklük, eklem hareketlerinde azalma, ağrı veya hareket sırasında zorlanma gibi belirtilerin mutlaka uzman tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Op. Dr. Bilir ayrıca, erken dönemde yapılan ortopedik değerlendirmenin ileride daha ciddi deformitelerin oluşmasını önleme açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Temel amaç olarak çocuğun mevcut hareket kapasitesini korumak, mümkün olduğunca geliştirmek ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek yapısal sorunları engellemek gösterildi.

Son olarak Bilir, serebral palsili çocukların takibinin tek bir branşla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, multidisipliner yaklaşımın çocukların bağımsızlıklarını desteklemede ve yaşam kalitelerini artırmada kilit rol oynadığını sözlerine ekledi.

OP. DR. BİLİR: “SEREBRAL PALSİDE ERKEN ORTOPEDİK TAKİP, YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR”

OP. DR. BİLİR: “SEREBRAL PALSİDE ERKEN ORTOPEDİK TAKİP, YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR”

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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