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Erken tanıda psa yüksekliği tek başına belirleyici değil

Prof. Dr. Cemil Aydın, PSA yüksekliğinin tek başına kanser anlamına gelmediğini; yaş, aile öyküsü, muayene ve gerekirse prostat MR'ının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanıda psa yüksekliği tek başına belirleyici değil

Prostat kanserinde erken tanı ve PSA testinin yeri

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Aydın, prostat kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. PSA testi, prostattaki değişikliklerin izlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir araç olsa da tek başına kanıtlayıcı değildir. Test sonucu tek başına yorumlanmadan; hastanın yaşı, aile öyküsü, fizik muayene bulguları ve önceki PSA ölçümleri birlikte ele alınmalı.

PSA testi ve sınırlılıkları:

PSA değerinde yükselme birçok nedenle ortaya çıkabilir. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat iltihabı gibi durumlar da PSA seviyesini artırabiliyor. Buna karşılık, normal PSA değeri olması da prostat kanseri olasılığını tamamen dışlamıyor. Bu nedenle PSA sonucu, klinik bulgular ve risk faktörleri bağlamında değerlendiriliyor; gerektiğinde testin uygun koşullarda tekrarlanması yoluyla ileri inceleme kararı veriliyor.

Prostat MR ve biyopsi kararında rolü:

PSA ve muayene bulguları şüphe uyandırıyorsa, tanı sürecinde prostat MR görüntülemesi fayda sağlayabiliyor. MR'da şüpheli bir lezyon saptanması halinde, o bölgelerin hedeflenmesiyle daha isabetli bir tanı konulabiliyor. MR bulguları, biyopsi gerekliliği ve yöntemi konusunda yönlendirici oluyor.

MR görüntülerinin ultrason ile eşleştirilmesine dayanan füzyon biyopsi yöntemi, MR'da belirlenen şüpheli alanları hedefleyerek örnek almaya imkân tanıyor. Hangi biyopsi yönteminin seçileceği hastanın muayene, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları birlikte değerlendirilerek belirleniyor.

Takip ve tedavi planlaması:

Prof. Dr. Aydın, tüm erkeklere aynı takip planının uygulanmasının doğru olmadığını vurguluyor. Takip sıklığı ve yöntemleri, kişinin yaşı, genel sağlık durumu ve bireysel risklerine göre belirlenmeli. Amaç gereksiz tetkiklerden kaçınırken, klinik açıdan önemli kanserleri zamanında yakalamak ve tanı sonrasında kişiye özel tedavi stratejisi oluşturmaktır.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde prostat kanseri tanı ve tedavisine yönelik füzyon biyopsi ile birlikte robotik cerrahi gibi ileri seçeneklerin sunulduğu belirtildi. Prof. Dr. Aydın, özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin takiplerini ihmal etmemesi gerektiğini hatırlattı.

Sonuç olarak, PSA yüksekliği tek başına prostat kanseri anlamına gelmiyor; erken tanı için çok yönlü değerlendirme ve kişiye özel takip planı önem taşıyor.

UZMANI PROF. DR. CEMİL AYDIN

UZMANI PROF. DR. CEMİL AYDIN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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