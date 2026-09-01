marmara'da sezon dualarla açıldı: sardalya ve palamut ilk gün bereketi getirdi

Sezon dualarla başladı:

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül itibarıyla yeniden denize açıldı. Bandırma Balık Hali'nde yeni sezon, kurban kesimi ve yapılan dualarla karşılandı. Törene balıkçı esnafı ve sektör temsilcileri katıldı, ardından Dersaadet Camii İmamı Bilol Dingaz tarafından denizcilik ve bereket için dua edildi.

Törende yeni av döneminin kazasız, belasız ve bol bereketli geçmesi temenni edildi; dualarda özellikle denize açılan teknelerin sağ salim limanlara dönmesi vurgulandı. Etkinlik, sezonun açılışına hem manevî bir değer hem de sektör dayanışması kazandırdı.

İlk gün verileri ve balık akışı:

Av yasağının kalkmasının ardından gırgır teknelerinin denizden getirdiği ilk balıklar Bandırma Balık Hali'ne sabah saatlerinde ulaşmaya başladı. Saat 06.00 itibarıyla hale ulaşan av arasında 236 kasa bin 652 çift palamut, 366 kasa sardalya ve 19 kasa bako balığı yer aldı. İlerleyen saatlerde sardalya girişinin devam etmesi bekleniyor.

Haldeki hareketlilik, balıkçıların ve sektör temsilcilerinin yeni sezona umutla başlamasını sağladı; palamut ve sardalyanın yoğunluğu pazar ve toptan satışta da hareketlilik yarattı.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmesi:

Sektör temsilcisi Osman Kocaman, sezonun ilk gününde yaptığı değerlendirmede göstergelerin hem palamut hem de diğer balık türleri açısından bol bir sezonun habercisi olduğunu söyledi. Kocaman, balığın önemli ve doğal bir protein kaynağı olduğunu vurgulayarak, toptancılar olarak balığı vatandaşlara mümkün olduğunca ekonomik fiyatlarla ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kocaman ayrıca palamutun bu sezon öne çıkacağını; hamsinin geçen yıla göre daha iri olabileceğine dair göstergeler bulunduğunu, sardalyanın da sezonun önemli balıklarından biri olacağını belirtti. Sonuçların önümüzdeki günlerde av miktarlarına göre daha netleşeceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner ise av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneleri halde karşıladıklarını, sezonun sardalya ve palamutla başladığını bildirdi. Uzuner, palamutların şu an küçük olmasının havaların sıcak gitmesinden kaynaklandığını ve büyümeleri için havaların soğumasını beklediklerini ifade etti.

Bandırma Balık Hali'ndeki ilk gün hareketliliği, hem yerel pazar hem de ihracat kanalları açısından olumlu bir başlangıç olarak değerlendirildi. Tüm katılımcıların ortak temennisi, sezonun bol, bereketli ve güvenli geçmesi yönünde oldu.

BALIKESİR’DE AV SEZONU BAŞLADI, BANDIRMA BALIK HALİ’NDE PALAMUT VE SARDALYA BEREKETİ