Erzincan tulumundan toza: coğrafi işaretli peynir bilimsel yöntemle ürüne dönüşüyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fatih Ertugay, Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen 2. Uluslararası Gıda Bilimleri, Sağlık ve Gastronomi Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katıldı ve EBYÜ’yü temsil etti.

kongre ve sunum:

University of Business and Technology ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede, 20 ülkeden akademisyenler bir araya geldi ve gıda bilimleri, sağlık ile gastronomi alanlarında 100’ün üzerinde bilimsel çalışma sunuldu. Ertugay kongrede "Powdered Erzincan Tulum Cheese" başlıklı sunumuyla geleneksel lezzetin yenilikçi işleme yaklaşımlarını paylaştı.

çalışmanın hedefleri ve patent başvurusu:

Sunumda, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Erzincan Tulum Peynirinin toz forma dönüştürülmesine yönelik araştırmanın bulguları ve değerlendirmeleri aktarıldı. Çalışma, geleneksel ürünün bilimsel yöntemlerle katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini amaçlıyor; bu kapsamda "Toz Erzincan Tulum Peyniri" için Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapıldığı belirtildi.

Araştırmanın aktarımı, hem ürünün korunması hem de taşınabilirlik, raf ömrü ve kullanım alanlarında yaratılabilecek yeniliklere ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. EBYÜ temsilciliği ve sunulan bulgular, coğrafi işaretli bir ürünün modern işleme yaklaşımlarıyla nasıl değer kazanabileceğine dair somut bir örnek sundu.

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ TOZ FORMA TAŞINIYOR