Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının 21 Kasım saat 09.00'da başlayıp 22 Kasım saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Yağış türü ve zamanlama:

Kuruma göre, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların cumartesi akşamından itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle karla karışık yağmur şeklini alması, yüksek kesimlerde ise kar olarak görülmesi bekleniyor.

Olası etkiler ve alınabilecek önlemler:

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Düşük kesimlerde su birikintileri ve taşkın riski, yüksek yerlerde ise görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma ihtimali öne çıkıyor.

Vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını takip etmesi, zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında yola çıkmaması ve araçlarını güvenli alanlara park etmesi gibi temel önlemleri alması öneriliyor.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZİNCAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU