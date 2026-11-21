Havadan oral aşı uygulaması planlandı:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde havadan oral kuduz aşısı uygulaması yapılması planlandı.

Uygulamanın kapsamı:

Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, 14 ilde toplam 55 bin kilometrekarelik alana uçaklarla 815 bin 200 doz oral kuduz aşı yemi bırakılması hedefleniyor. Uygulama Erzincan, Adana, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye, Sivas ve Tunceli'yi kapsıyor.

Aşı yemleri ve beklenen etki:

Çalışma kapsamında uçaklarla uygun alanlara bırakılacak özel yemlerin dış katmanı tilkilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlandı; yemlerin içinde ise oral yolla uygulanan aşı kapsülleri bulunuyor. Tilkilerin bu yemleri tüketmesiyle aşının ağız yoluyla vücuda alınarak bağışıklık oluşturması ve böylece yaban hayatındaki bağışıklığın güçlenmesi ile hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara bulaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

ÇALIŞMA KAPSAMINDA UÇAKLARLA UYGUN ALANLARA BIRAKILACAK ÖZEL YEMLERİN DIŞ KATMANININ TİLKİLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK ŞEKİLDE HAZIRLANDIĞI, YEMLERİN İÇERİSİNDE İSE ORAL YOLLA UYGULANAN AŞI KAPSÜLLERİNİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ