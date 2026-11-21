İliç ilçesinde üreticilerle yüz yüze bilgilendirme gerçekleştirildi

Erzincan’ın İliç ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek tarımsal konularda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı Dostal köyünde gerçekleştirildi ve bölge üreticilerinin gündemindeki konular ele alındı.

saha çalışmasının içeriği:

Buluşmada ekipler, üreticilerin tarımsal üretime ilişkin merak ettikleri soruları yanıtladı ve uygulamaya dönük açıklamalarda bulundu. Katılımcıların talepleri ile üretimle ilgili görüşleri dinlendi ve not alındı.

ilerleyen çalışmalara ilişkin yönlendirme:

Yetkililer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak saha çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı. Amaç, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi için düzenli temas ve rehberlik sağlanması olarak açıklandı.

Toplantı, üreticilerle kurulan doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve sahadan alınan geri bildirimlerin tarımsal politika ve uygulamalara aktarılması açısından önem taşıyor.

ERZİNCAN’IN İLİÇ İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ