Planlı bakım nedeniyle elektrik kesintileri

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin kapsamı ve süreleri TREDAŞ duyurusunda belirtildi.

Kırklareli merkez, Babaeski ve Pehlivanköy bölgeleri:

TREDAŞ, 22 Kasım 2026 Pazar günü Kırklareli merkez ile Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde 09.00-18.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyeceğini bildirdi. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal, Gaziosmanpaşa, Gülbahçe, Şeker, Yeni, Hatip, Hürriyet, Paşa, Şamdani, Ergene ve Kazımdirik yer alıyor.

Ayrıca kesinti uygulanacak köy ve beldeler olarak Değirmencik, Ağayeri, Alpullu, Çavuşköy, Çengerli, Çiğdemli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Kadıköy, Karamesutlu, Katranca, Büyükmandıra, Minnetler, Mutlu, Müsellim, Nadirli, Osmaniye, Pancarköy, Sinanlı, Sofuhalil, Taşköprü, Taşağıl Bucak Merkezi, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzucardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Akarca, Doğanca, Hıdırca, İmampazarı, Kumköy, Kuştepe, Yeşilova ve Yeşilpınar açıklandı.

Lüleburgaz'da gün ve saat detayları:

Lüleburgaz ilçesinde çalışmalar iki gün boyunca farklı noktalarda planlandı. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Sakızköy Hürriyet Mahallesi'nde 08.30-09.00 saatleri arasında 30 dakika; Umurca köyünde 09.00-13.00 arasında 4 saat; Ahmetbey beldesi Dere Mahallesi'nde 09.00-13.00 arasında 4 saat; Hamitabat köyünde ise 13.00-17.00 arasında 4 saatlik kesinti uygulanacak. Aynı mahallede ayrıca 13.00-13.30 saatleri arasında 30 dakikalık bir kesinti daha planlandı.

22 Kasım 2026 Pazar günü Büyükkarıştıran beldesi Yeni Mahallesi'nde 09.00-16.00 saatleri arasında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

TREDAŞ duyurusunda, planlı çalışmalar nedeniyle belirtilen bölgelerde belirtilen saatler arasında elektrik verilemeyeceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale döneceği vurgulandı.

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM AŞ (TREDAŞ) TARAFINDAN YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE, 22 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ KIRKLARELİ MERKEZ, BABAESKİ VE PEHLİVANKÖY İLÇELERİNDE, LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE İSE 21 VE 22 KASIM TARİHLERİNDE İKİ GÜN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK