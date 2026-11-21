olay yeri ve zarar:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar sırasında Avzer Deresi'nin debisi yükseldi ve dere yatağındaki tarım arazileri su altında kaldı. Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesi, derenin taşmasıyla doğrudan etkilendi; bahçede bulunan 70 mandalina ağacı sel sularına kapıldı.

Meteorolojinin uyarıları çerçevesinde bölgeye sarı kodlu yağış alarmı verildiği ve yağışlı havanın iki gündür sürdüğü bildirildi. Derelerin debisinin artmasıyla, özellikle dere yatağındaki arazilerde su birikintileri ve toprak hareketleri gözlendi.

bahçe sahibinin anlatımı:

Bahçe sahibi Hakan Yıldız, mahsulün satışına ilişkin tüccarla anlaşma sağladıklarını ancak sel nedeniyle ürünlerin yok olduğunu belirtti. Yıldız, bahçesinde başlangıçta 180 ağac olduğunu ve yaklaşık yarısının sel sularına kapıldığını ifade etti.

Yıldız, olaydan önce yetkililere durumu bildirdiklerini ve ıslah çalışması yapılacağının söylendiğini ama kısa süre içinde aynı bölgede iki kez daha sel meydana geldiğini anlattı: "Ocaklı Mahallesi'nde narenciye bahçem var. Bahçemi sel suları bastı, yaklaşık 70 ağaç derenin içinde kaldı. Sel felaketinden önce gerekli yerlere söylemiştik, islah olacağını söylediler. Ardından 2 sefer daha sel oldu ve yine sel oldu. 180 ağacım vardı, yarısına yakını suya gitti. Ağaçlarım sel sularıyla birlikte toprağın içinde kaldı. Mandalinalar hasat edilecekti, tüccarla anlaşmıştık ama sel ağaçları götürdü."

Olay, bölgedeki tarımsal üretim açısından hem kısa vadeli gelir kaybına hem de uzun vadeli ağaç ve toprak zararına işaret ediyor. Yetkililerin ıslah ve koruma çalışmalarının hızlıca yapılması, benzer taşkınların tekrarlanmasını önlemek açısından önem taşıyor.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞAN AVZER DERESİNİN YATAĞINDA YER ALAN NARENCİYE BAHÇESİNDE 70 MANDALİNA AĞACI SEL SUYUNA KAPILDI.