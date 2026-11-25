Erzincan'da akciğer sağlığına dikkat: erken tanı ve bırakma desteği öne çıktı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü kapsamında bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Toplantıda akciğer sağlığının korunması, hastalıkların erken dönemde yakalanmasının önemi ve tütün bağımlılığıyla mücadele yolları ele alındı.

Eğitimin ana başlıkları:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tosun, akciğer kanseri ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) risk faktörleri, sık rastlanan belirtiler, tanı süreçlerinde uygulanan yöntemler ve tedavi yaklaşımları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Tosun, özellikle semptomların erken dönemde fark edilmesinin tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

Eğitimde tütün kullanımı ve ebeveyn-çocuk etkileri, çevresel riskler ile erken başvuru gerekliliği gibi konular da tartışıldı; katılımcılara düzenli kontrollerin ve koruyucu sağlık uygulamalarının önemi hatırlatıldı.

Sigara bırakma hizmetleri ve hedefler:

Aile Hekimliği Uzmanı Uz. Dr. Tuğçe Polat Göktaş sigara bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve bu süreçte sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılara, hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği aracılığıyla profesyonel destek sağlandığı, bireysel danışmanlık ve takip programlarının mevcut olduğu anlatıldı.

Etkinliğin amacı, toplumda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak olarak belirtildi. Yetkililer, sigara kullananların ve risk taşıyan kişilerin erken başvuru yapmaları için çağrıda bulundu ve düzenlenen eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI UZ. DR. TUĞÇE POLAT GÖKTAŞ İSE SİGARA BAĞIMLILIĞI, SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMLERİ VE BU SÜREÇTE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU