Dolar 50,0301 +0,01%
Euro 56,4364 +0,33%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.675,29 +1,89%
EUR/USD 1,1270 +0,32%
Brent Petrol 93,75 -0,92%
--°

Erzincan'da bulutlar yoğunlaşıyor, sabah sis ve don riski sürüyor

Erzincan ve çevresinde parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor; yüksek kesimlerde kar, sabah ve gece ise don ve sis riski.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 06:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da bulutlar yoğunlaşıyor, sabah sis ve don riski sürüyor

Erzincan'da bulutlar yoğunlaşıyor, sabah sis ve don riski sürüyor

Erzincan ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

yağışın biçimi ve yükseklerde durum:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, bölge genelinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Düzey farklarına bağlı olarak bazı yüksek kesimlerde yağışların karla karışık veya tamamen kar şeklinde gerçekleşmesi muhtemel.

sıcaklık, rüzgar ve görüş koşulları:

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülmesi, görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.

Sürücülerin ve açık alanlardaki kişilerin özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve don şartlarına karşı dikkatli olması, ıslak zeminlerde kayma riskine karşı tedbir alınması önerilir.

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çayırlı'da tarlalar yeni sezona güzlük hububatıyla hazırlanıyor
images

Erzincanlı çiftçiler kış öncesi tarlalarını üretime hazırlıyor
images

Erzincan’da gündüzü erken getiren sis dalları kırağıyla süsledi
images

Erzincan'da doğada tilkiyle çerez paylaşan kişinin sakin sohbeti ilgi çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da gençlerle iletişimde beceri artırmaya yönelik personel eğitimi

Erzincan'da çayın ayrımı: otlu mu süzgeçli mi

Çayırlı'da tarlalar yeni sezona güzlük hububatıyla hazırlanıyor

Erzincanlı çiftçiler kış öncesi tarlalarını üretime hazırlıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi