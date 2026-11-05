Erzincan'da bulutlar yoğunlaşıyor, sabah sis ve don riski sürüyor

Erzincan ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

yağışın biçimi ve yükseklerde durum:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, bölge genelinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Düzey farklarına bağlı olarak bazı yüksek kesimlerde yağışların karla karışık veya tamamen kar şeklinde gerçekleşmesi muhtemel.

sıcaklık, rüzgar ve görüş koşulları:

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülmesi, görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.

Sürücülerin ve açık alanlardaki kişilerin özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve don şartlarına karşı dikkatli olması, ıslak zeminlerde kayma riskine karşı tedbir alınması önerilir.

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR