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Erzincan'da gençlerle iletişimde beceri artırmaya yönelik personel eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline 'Gençlerle İletişim Eğitimi' vererek hizmet kalitesini artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 06:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan'da gençlerle iletişimde beceri artırmaya yönelik personel eğitimi

Eğitim düzenlendi:

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, gençlerle daha etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Gençlerle İletişim Eğitimi" düzenlendiği bildirildi.

Eğitimin hedefleri:

Yapılan paylaşımda, eğitimin personelin gençlerle daha güçlü ve anlayışlı iletişim kurmasını sağlamaya yönelik olduğu ve bunun sonucunda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Uygulama ve beklenti:

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, verilen eğitimin hizmet sunumuna olumlu katkı sağlaması beklendiği vurgulandı. Eğitimle personelin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve gençlere yönelik yaklaşımlarda geliştirme yapılması hedefleniyor.

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, GENÇLERLE DAHA ETKİLİ İLETİŞİM KURABİLMELERİ...

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, GENÇLERLE DAHA ETKİLİ İLETİŞİM KURABİLMELERİ AMACIYLA EĞİTİM VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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