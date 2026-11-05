Erzincan'da gençlerle iletişimde beceri artırmaya yönelik personel eğitimi

Eğitim düzenlendi:

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, gençlerle daha etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Gençlerle İletişim Eğitimi" düzenlendiği bildirildi.

Eğitimin hedefleri:

Yapılan paylaşımda, eğitimin personelin gençlerle daha güçlü ve anlayışlı iletişim kurmasını sağlamaya yönelik olduğu ve bunun sonucunda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Uygulama ve beklenti:

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, verilen eğitimin hizmet sunumuna olumlu katkı sağlaması beklendiği vurgulandı. Eğitimle personelin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve gençlere yönelik yaklaşımlarda geliştirme yapılması hedefleniyor.

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, GENÇLERLE DAHA ETKİLİ İLETİŞİM KURABİLMELERİ AMACIYLA EĞİTİM VERİLDİ