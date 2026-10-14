Gaziantep'te jandarma operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Karkamış ve Oğuzeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti ve tutuklanmalarını sağladı.