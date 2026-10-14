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Gaziantep'te jandarma operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Karkamış ve Oğuzeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti ve tutuklanmalarını sağladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te jandarma operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi tutuklandı

Jandarma koordinesinde aranan şahıslar yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı. Operasyonu JASAT ekipleri gerçekleştirdi.

Yakalanan şüphelilerin suç ve cezaları:

Çalışma sonucu Karkamış ilçesinde A.İ.T. isimli şahıs, kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla; Oğuzeli ilçesinde yakalanan A.Y. isimli şahıs ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlemlerin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma yetkilileri, benzer aramaların devam edeceğini bildirdi.

Operasyon, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasında kurumlar arası koordinasyonun etkinliğini gösterirken, soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

GAZİANTEP&#039;TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE...

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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