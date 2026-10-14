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Yağmurun ardından: suya gömülen motosikletlinin zorlu mücadelesi

İstanbul'da etkili yağmur yolları göle çevirdi. Suya batan motosikletlinin, cep telefonu kamerasına yansıyan güçlükle sudan çıkış anları izlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmurun ardından: suya gömülen motosikletlinin zorlu mücadelesi

İstanbul'da yağışın ardından yaşananlar:

İstanbul'da etkili olan yağmur, sokakları göle çevirirken bir motosikletlinin başı suyla dertte kaldı. O anlar, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

görüntüde öne çıkanlar:

Video kaydında motosikletlinin büyük bir su birikintisine girdiği, motosikletin tekerlerinin suya gömüldüğü ve sürücünün aracını sudan çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Sürücü, teknik veya dış yardım belirtilmeden, güçlükle bulunduğu alandan kurtuluyor, görüntüler bu çabayı net biçimde yansıtıyor.

yağmurun yol açtığı sıkıntılar:

Genel olarak bölgede yolların suyla kaplanması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücünün yaşadığı olay, sokaklardaki su birikintilerinin trafikte nasıl risk oluşturduğunu somutlaştırdı ve benzer durumlara karşı tedbir gereğini hatırlattı.

Kayda yansıyan görüntüler, günlük yaşamı etkileyen yağışın kısa ama yoğun etkisini gözler önüne serdi ve kent içi ulaşımda yaşanan sorunların görünür bir örneği oldu.

İstanbul&#039;da suya batan motosikletinin zor anları kamerada

İstanbul'da suya batan motosikletinin zor anları kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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