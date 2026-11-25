Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile mülki idare amirliklerinde kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

atanan isimler:

Kararnameye göre, daha önce Kastamonu Valisi olarak görev yapan Meftun Dallı Muş valiliğine atandı. Dallı'nın yerine ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır Kastamonu Valisi olarak atandı.

kararname ve kapsamı:

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleşen mülki idare amirliği değişiklikleri kapsamında yapıldı. Resmî duyuruda yer alan bilgiler, atamaların ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

KASTAMONU VALİLİĞİ GÖREVİNE VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ KADİR ÇAKIR ATANDI.