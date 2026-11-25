Ailenin haberi aldığı an:

Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberi, Sivas'ın Kangal ilçesi Alaçahan Köyü'nde yaşayan anne Hülya Karabulut ile baba Kadir Karabulut'a komşuları tarafından ulaştı.

Aile, haberi aldıktan sonra köyden ayrılarak Sivas'ta ikamet eden kızları Zeliha Çetin'in yanına gitti. Anne ve abla acıya dayanamayarak fenalaştı ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

durum ve müdahale:

Hastanedeki ilk müdahalelerin ardından anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı bölgeden ve ailenin bulunduğu yerden alınan bilgiler, yetkililerin olay sonrası desteğini sürdürdüğünü gösteriyor.

resmi taziye ziyaretleri:

Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, hastaneye giderek aileye başsağlığı dileklerini iletti ve destek sağladı.

ESKİŞEHİR'DE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN PİLOT ÜSTEĞMEN HALİL KARABULUT’UN SİVAS’TA Kİ ANNE VE BABASI ACI HABERİ DUYUNCA FENALAŞTI, AİLE HASTANEYE KALDIRILDI.