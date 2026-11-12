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Erzincan'da 'Parlayan Taneler' demonstrasyonları tamamlandı, Parla çeşidi verim gösterdi

Erzincan'da yürütülen 'Parlayan Taneler' projesinde Parla buğdayı beş köydeki denemelerde kuru tarımda dekara 300–750 kg aralığında verim sağladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da 'Parlayan Taneler' demonstrasyonları tamamlandı, Parla çeşidi verim gösterdi

parlayan taneler demonstrasyon çalışmaları tamamlandı:

Erzincan’da bölge koşullarına uygun buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Parlayan Taneler" Projesi kapsamında gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Projeyi yürüten Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Parla buğday çeşidinin Erzincan koşullarındaki performansı beş farklı köyde yapılan deneme ekimleriyle değerlendirildi.

denemelerin detayları:

Denemeler, beş öncü çiftçinin katılımıyla toplam 25 dekarlık alanda gerçekleştirildi. Kuru tarım şartlarında yürütülen uygulamalar sonucunda dekara 300 ila 750 kilogram arasında verim elde edildi; bu sonuçlar Parla çeşidinin bölge iklimine ve toprak koşullarına uyum sağladığını işaret ediyor.

kapanış toplantısı ve değerlendirme:

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Dr. Berrin Dumlu ile üreticiler katıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde İl Müdürü Koçaker, Parla çeşidinin Erzincan’ın tarımsal koşullarına uyum sağladığını ve demonstrasyon çalışmalarının başarılı sonuçlarla tamamlandığını vurguladı.

Yetkililer, elde edilen sonuçların Erzincan’da verimliliğin artırılması ve bölge şartlarına uygun buğday çeşitlerinin üreticiler arasında yaygınlaştırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

ERZİNCAN&#039;DA, BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN...

ERZİNCAN'DA, BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "PARLAYAN TANELER" PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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