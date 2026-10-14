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İstanbul'da sağanak etkili oluyor, tedbirli olun

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı; yağmur günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açabilir, tedbirli olun.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul'da sağanak etkili oluyor, tedbirli olun

İstanbul'da sağanak etkisi

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kısa sürede başlayan yoğun yağmur şehir genelinde hissediliyor ve günlük yaşamı etkileyebilir.

etkiler ve gözlemler:

Yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yüzeysel su birikintileri görülebilir. Açık alanlarda ve yollarda dikkat gerektiren koşullar oluştuğu gözlemlenmektedir.

öneriler ve tedbirler:

Vatandaşların mümkünse dışarı çıkışlarında tedbirli davranması, araç kullananların hızlarını düşürmesi ve su birikintilerinden kaçınması önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.

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İSTANBUL-AKTÜEL) İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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