İstanbul'da sağanak etkili oluyor, tedbirli olun

İstanbul'da sağanak etkisi
İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kısa sürede başlayan yoğun yağmur şehir genelinde hissediliyor ve günlük yaşamı etkileyebilir.
etkiler ve gözlemler:
Yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yüzeysel su birikintileri görülebilir. Açık alanlarda ve yollarda dikkat gerektiren koşullar oluştuğu gözlemlenmektedir.
öneriler ve tedbirler:
Vatandaşların mümkünse dışarı çıkışlarında tedbirli davranması, araç kullananların hızlarını düşürmesi ve su birikintilerinden kaçınması önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.
İSTANBUL-AKTÜEL) İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
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