Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

erkeklerde meme kanserinde erken tanının hayati önemi

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan: erkeklerde meme kanserinde erken tanı hayati; ele gelen kitle, akıntı ve cilt değişiklikleri ihmal edilmemeli.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

erkeklerde meme kanserinde erken tanının hayati önemi

Meme kanserinde erken tanının önemi:

Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, meme kanserinin toplumda çoğunlukla kadınlarla ilişkilendirildiğini ancak erkeklerde de görüldüğünü belirtti. Özerhan, hastalığa dair farkındalığın düşük olmasının tanı sürecini geciktirebildiğini vurgulayarak, ortalama her 100 meme kanserinden 1’inin erkeklerde görüldüğünü hatırlattı. Bu nadirlik, belirtilerin göz ardı edilmesine yol açmamalıdır.

Erken belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Özerhan, erken dönemde fark edilen değişikliklerin tanıda belirleyici olduğunu söyledi. Erkeklerde en sık rastlanan belirtiler arasında meme başının altında ele gelen sertlik veya kitle, meme başında içe çekilme, kızarıklık, ciltte kalınlaşma ve meme başından akıntı yer alıyor. Akıntının kanlı olması özellikle önemli bir bulgudur. Ayrıca koltuk altında ele gelen şişlikler da değerlendirilmesi gereken işaretlerdendir.

Bu tür değişiklikler fark edildiğinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Özerhan, erken değerlendirme ile tanı sürecinin gecikmesinin önlenebileceğini aktardı.

Her kitle kanser anlamına gelmez:

Uzman, meme bölgesinde ele gelen tüm kitlelerin kötü huylu olmadığına dikkat çekti. Özellikle erkeklerde hormonal değişikliklere bağlı olarak meme dokusunda büyüme görülebilir; ancak kitlenin nedenini yalnızca elle muayene ile belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle yeni ortaya çıkan, büyüyen veya eşlik eden farklı belirtilerle birlikte görülen kitlelerin hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gerekli görüldüğünde tanıyı netleştirmek için görüntüleme yöntemleri ve biyopsi gibi incelemelerin yapılabileceğini ifade eden Özerhan, şüpheli durumda başvurulacak uzmanın genel cerrahi uzmanı olması gerektiğini vurguladı.

Özerhan son olarak, erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesinin belirtilerin önemsiz olduğu anlamına gelmediğini söyleyerek, vücudu tanımanın, değişiklikleri önemsemenin ve şüphe halinde vakit kaybetmeden hekime başvurmanın önemini yineledi.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZERHAN, &quot;MEME KANSERİNDE ERKEN...

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZERHAN, "MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ERKEKLER İÇİN DE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü
images

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün
images

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği
images

Sanayici kadınların eşliğinde kız çocuklarının hayalleri konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü

Sultangazi’de sağanak alt geçidi göle çevirdi, bir araç mahsur kaldı

Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müdahale imkanı sunuyor

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor