erkeklerde meme kanserinde erken tanının hayati önemi

Meme kanserinde erken tanının önemi:

Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, meme kanserinin toplumda çoğunlukla kadınlarla ilişkilendirildiğini ancak erkeklerde de görüldüğünü belirtti. Özerhan, hastalığa dair farkındalığın düşük olmasının tanı sürecini geciktirebildiğini vurgulayarak, ortalama her 100 meme kanserinden 1’inin erkeklerde görüldüğünü hatırlattı. Bu nadirlik, belirtilerin göz ardı edilmesine yol açmamalıdır.

Erken belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Özerhan, erken dönemde fark edilen değişikliklerin tanıda belirleyici olduğunu söyledi. Erkeklerde en sık rastlanan belirtiler arasında meme başının altında ele gelen sertlik veya kitle, meme başında içe çekilme, kızarıklık, ciltte kalınlaşma ve meme başından akıntı yer alıyor. Akıntının kanlı olması özellikle önemli bir bulgudur. Ayrıca koltuk altında ele gelen şişlikler da değerlendirilmesi gereken işaretlerdendir.

Bu tür değişiklikler fark edildiğinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Özerhan, erken değerlendirme ile tanı sürecinin gecikmesinin önlenebileceğini aktardı.

Her kitle kanser anlamına gelmez:

Uzman, meme bölgesinde ele gelen tüm kitlelerin kötü huylu olmadığına dikkat çekti. Özellikle erkeklerde hormonal değişikliklere bağlı olarak meme dokusunda büyüme görülebilir; ancak kitlenin nedenini yalnızca elle muayene ile belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle yeni ortaya çıkan, büyüyen veya eşlik eden farklı belirtilerle birlikte görülen kitlelerin hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gerekli görüldüğünde tanıyı netleştirmek için görüntüleme yöntemleri ve biyopsi gibi incelemelerin yapılabileceğini ifade eden Özerhan, şüpheli durumda başvurulacak uzmanın genel cerrahi uzmanı olması gerektiğini vurguladı.

Özerhan son olarak, erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesinin belirtilerin önemsiz olduğu anlamına gelmediğini söyleyerek, vücudu tanımanın, değişiklikleri önemsemenin ve şüphe halinde vakit kaybetmeden hekime başvurmanın önemini yineledi.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZERHAN, "MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ERKEKLER İÇİN DE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" DEDİ.