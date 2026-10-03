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Erzincan'da sahte içki imalathanesine baskın: 40 litre etil alkol ele geçirildi

Erzincan Çağlayan Beldesi'nde jandarmanın baskınında Z.Y.'nin evinde 40 litre etil alkol ve 15 litre sahte rakı bulundu; bir kişi hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da sahte içki imalathanesine baskın: 40 litre etil alkol ele geçirildi

Operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan Beldesi'nde kaçak alkollü içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Z.Y.'nin ikametinde yaptığı aramada 40 litre etil alkol ile 15 litre sahte rakı ele geçirildi.

Yasal süreç:

Olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan bir şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, soruşturmanın ve el konulan malzemelerle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

ERZİNCAN’DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

ERZİNCAN’DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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