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Öğrencilerle buluşma: Bizim Gök Kubbemiz projesi Erzincan'da iz bıraktı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'Bizim Gök Kubbemiz' projesiyle kente gelen öğrencileri kabul etti; kaynaşma ve ortak mirasın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğrencilerle buluşma: Bizim Gök Kubbemiz projesi Erzincan'da iz bıraktı

Öğrencilerle buluşma: Bizim Gök Kubbemiz projesi Erzincan'da iz bıraktı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında kente gelen öğrencileri valilikte kabul etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve beraberindekiler de bulundu.

valilikteki kabul:

Aydoğdu, öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlarla bir süre sohbet ederek "Erzincan’a hoş geldiniz." dedi. Kabule katılan heyet ve öğrenciler arasında gerçekleşen görüşmede samimi bir ortam oluştu.

projenin önemi ve mesajı:

Vali Aydoğdu, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kaynaşmasının, ortak miras ve medeniyet değerlerini yerinde tanımalarının gelecek açısından önemine vurgu yaptı. Ziyaretin öğrencilerin zihninde ve kalbinde güzel izler bırakmasını diledi ve onlara eğitim hayatlarında başarılar temennisinde bulundu.

Aydoğdu ayrıca öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek, bu tür programların sosyal bağları güçlendirdiğini ve kültürel farkındalığı artırdığını belirtti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, &quot;BİZİM GÖK KUBBEMİZ&quot; PROJESİ KAPSAMINDA KENTE GELEN ÖĞRENCİLERİ...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, "BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ KAPSAMINDA KENTE GELEN ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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