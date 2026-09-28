Erzincan'da şehir içi midibüsle motosiklet çarpıştı: Geçit Mahallesi'nde sürücü hastaneye kaldırıldı

erzincan'da kaza detayları:

Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA MİDİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI