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Erzincan'da şehir içi midibüsle motosiklet çarpıştı: Geçit Mahallesi'nde sürücü hastaneye kaldırıldı

Geçit Mahallesi'nde midibüs ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve Mengücek Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 08:53

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da şehir içi midibüsle motosiklet çarpıştı: Geçit Mahallesi'nde sürücü hastaneye kaldırıldı

erzincan'da kaza detayları:

Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA MİDİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ERZİNCAN’DA MİDİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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