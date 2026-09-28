Denizli aşevi bin yıllık imarethane geleneğini modern dayanışmayla sürdürüyor

Aşevi'nin büyümesi ve kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 2024 yılında ihtiyaç sahibi 9 hanedeki 20 kişiye sıcak yemek hizmetiyle başladığı faaliyetlerini kısa sürede genişletti. Yaklaşık 2,5 yıllık süreçte merkez, hizmet ağını büyüterek 1.075 haneye ulaştı ve günlük olarak bin 530 kişiye iki öğün sıcak yemek sağlıyor.

Bin yıllık imarethane geleneğini günümüz belediyeciliği ile harmanlayan aşevi, özellikle yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu yetersiz vatandaşların sofrasına düzenli, sıcak ve dengeli öğünler götürmeyi hedefliyor. Merkezin kapasitesi ve dağıtım altyapısı her geçen gün güçlendiriliyor.

Hedef kitle ve hizmet yaklaşımı:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi Şube Müdürlüğü, yalnızca gıda ulaştırmakla kalmıyor; öncelikli olarak risk gruplarını belirleyip ihtiyaç analizini yapıyor. Hizmet, planlı bir dağıtım takvimi üzerine kurulu; böylece düzenli ve sistematik bir destek mekanizması sağlanıyor.

Merkez, günlük iki öğün yemek sunarken gıda güvenliği, besin çeşitliliği ve ulaşılabilirlik gibi kriterlere önem veriyor. Bu çalışma modeli, belediyenin yerel dayanışma ağını güçlendirirken toplumsal açıdan sürdürülebilir bir yardım pratiği oluşturmayı amaçlıyor.

Başvuru ve dağıtım süreci:

Aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurabilecekleri gibi Alo 153 hattı veya 0 258 280 2873 numaralı telefon üzerinden de müracaat edebiliyor. Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahiplerinin yemekleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Başvuru sürecinin şeffaflığı ve hızlı geri dönüşler, hizmetin daha geniş kesimlere ulaşmasında belirleyici rol oynuyor. Aynı zamanda ekipler, ihtiyaç durumuna göre beslenme desteğini sürekli takip ederek güncelleme yapabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da sosyal belediyeciliğin toplumda karşılık bulan yönüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1.000’den fazla haneye sıcak yemek ulaştıran aşevimizle, bin 500’ün üzerinde hemşehrimize umut oluyoruz. Her geçen gün büyüyen bu dayanışma ağıyla birlikte omuzlarımızdaki sorumluluk da arttı. Ancak bizler bu şehrin kaynaklarını Denizli’nin güzel insanlarına harcamaktan geri durmayacağız. İyiliği, güzelliği, sevgi ve dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz"

Belediye yetkilileri, hizmetin kapsamını daha da büyütmeyi ve imarethane geleneğini geleceğe taşıyacak uygulamalar geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtiyor. Aşevi, hem günlük beslenme ihtiyacını karşılama hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonunu eş zamanlı yürütüyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AŞEVİ, 9 AİLEYLE BAŞLADIĞI HİZMET YOLCULUĞUNDA 1.075 HANEYE ULAŞARAK DEV BİR DAYANIŞMA AĞI KURDU. BİN YILLIK İMARETHANE GELENEĞİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN MERKEZ, HER GÜN 1.530 KİŞİYE 2 ÖĞÜN SICAK YEMEK SAĞLIYOR.